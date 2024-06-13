Новый закон запретит выплачивать на руки заплату ниже МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о запрете выплачивать фактическую зарплату после вычета НДФЛ ниже уровня МРОТ.
Сейчас месячная зарплата сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Депутаты планируют уточнить формулировку и добавить, что речь идет именно о фактически выплаченной зарплате.
«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас зарплату на уровне МРОТ получают 5 млн россиян. С этой суммы удерживают еще и НДФЛ, что по мнению Ярослава Нилова, недопустимо.
Комментарии3
очередной идиотизм, ну так освободите МРОТ от налога и получат люди эту сумму
Что-то Нилов последнее время плодовит на всякую хрень.
то есть у одинаковых людей с зарплатой на уровне МРОТ начисленная зарплата будет у каждого разная?
Это так специально для бухгалтера сделано? Сиди и лови последнююю копейку?
Было у меня как-то в жизни подобное огорчение.
Рабочие работу делали штучную. Начальник фигню придумал. Надо было выплатить по 15 рублей за сделанную штуку. А по начислению - выставляй накинув сверху требуемый НДФЛ.
Проклял всё!