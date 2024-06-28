Услуги для заказчика из Казахстана облагаются в РФ налогом на прибыль и не облагаются НДС

НДС облагается реализация товаров, работ или услуг, местом реализации которых признается территория РФ. Когда российское ООО на ОСНО оказывает консалтинговые услуги компании-заказчику из Казахстана, местом реализации будет Казахстан.

Это следует из норм протокола № 18 к договору об ЕАЭС.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Таким образом, при оказании подобных услуг российская компания не будет платить НДС в РФ. Однако казахстанский контрагент должен будет удержать НДС своей страны. Это надо учитывать при определении цены контракта.

Что касается налога на прибыль, то по соглашению об избежании двойного налогообложения исполнитель не платит казахстанский налог на доходы. Нужно платить налог на прибыль, как обычно — в России.

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