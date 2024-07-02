Регионы смогут снижать срок владения унаследованным жильем для его продажи без НДФЛ

Есть 5-летний минимальный срок владения жильем для продажи его без НДФЛ, а есть 3-летний. Сейчас регионы могут снижать 5-летний срок, а 3-летний – не могут. Это исправят: 3-летний срок тоже можно будет снижать.

Законопроект с поправкой в норму о минимальном сроке принят в первом чтении. Про этот документ мы писали здесь.

Напомним, минимальный срок 3 года применяется для таких случаев:

наследство;

дарения от близких людей;

приватизация;

рента;

единственное жилье.

Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.

Сейчас регионы могут снижать вплоть до 0 общий 5-летний срок владения. Но при наследстве, дарении и т. д. срок — 3 года. И снижать его нельзя. Теперь будет можно.