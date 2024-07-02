Регионы смогут снижать срок владения унаследованным жильем для его продажи без НДФЛ

Законопроект с поправкой в норму о минимальном сроке принят в первом чтении. Про этот документ мы писали здесь.
Напомним, минимальный срок 3 года применяется для таких случаев:
наследство;
дарения от близких людей;
приватизация;
рента;
единственное жилье.
Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.
Сейчас регионы могут снижать вплоть до 0 общий 5-летний срок владения. Но при наследстве, дарении и т. д. срок — 3 года. И снижать его нельзя. Теперь будет можно.
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