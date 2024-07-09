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Госзакупки

Объем госзакупок у самозанятых вырос на 22%

Крупнейшие госкомпании заплатили самозанятым 4,5 млрд рублей за товары и услуги.

В первой половине 2024 года объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых вырос на 22% — до 4,5 млрд рублей.

«По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг составил почти 4,5 млрд рублей, увеличившись на 22% в сравнении с прошлогодним показателем. При этом число самозанятых-поставщиков выросло на 25% и превысило 5 тыс.», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В рамках закупок самыми востребованными стали услуги самозанятых по финансовому посредничеству и страхованию. Далее следуют услуги в сфере творчества, искусства и развлечений, профессиональные, науки, рекламы, а также специализированные строительные работы.

С 1 апреля 2020 года самозанятые имеют право участвовать в закупках по 223-ФЗ — на тех же условиях, что и представители малого и среднего бизнеса.

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