Работодателей могут обязать переводить сотрудников на удаленку при уходе за престарелыми и инвалидами

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с изменениями в ТК, который предлагает обязать работодателей переводить сотрудника на удаленную (дистанционную) работу в случае необходимости ухода за инвалидом I группы или престарелым родственником.

Авторы инициативы пояснили, что инвалиды I группы и престарелые, оставшись наедине дома, без посторонней помощи зачастую не могут вызвать помощь в случае экстренных ситуаций. Поэтому им необходим присмотр из дома. Обязав работодателя переводить такого работника на дистант, будет гарантирована работа и возможность ухаживать за такими людьми.

«Заботиться об инвалидах и больных – большой труд, некоторых не оставишь даже на короткое время. Но и без заработка остаться тоже нельзя. К сожалению, есть сотни примеров, когда родственники сами «сгорают», пытаясь разорваться между уходом за близким и работой. Современные технологии позволяют решить вопрос. Мы вносим законопроект, который урегулирует перевод на дистант сотрудников, осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми и защитит интересы как работников, так и работодателей», – рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале партии.

Законопроектом предусмотрено, что работодатель вправе уволить работника, если он не выходит на связь более двух рабочих дней подряд.

Также проект определяет основание прекращения трудового договора с таким дистанционным работником в случае выявления заведомо недобросовестного ухода за инвалидом или престарелым.

Сейчас для таких ухаживающих в качестве меры поддержки предусмотрена только компенсация. И только неработающим трудоспособным лицам. А в случае выхода на работу право на нее утрачивается.