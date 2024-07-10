Работодатели будут оплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы

При увольнении сотрудника все неиспользованные отгулы не сгорят, работодатели будут обязаны их компенсировать.

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в ТК, по которому работодатель будет обязан оплатить все неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника.

Работник имеет право взять дополнительный день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Также можно присоединить отгул к отпуску.

«Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — сказано на сайте Госдумы.

Если законопроект примут, поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.