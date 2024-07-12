💥 Готовы поправки в НК и еще одни – на подходе. Топ новостей за неделю

👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера.
Отменяют квитанции для требования по ТКС, меняют сроки уплаты фиксированных взносов и налога по ПСН. Читайте обновленный обзор по законопроекту с поправками в НК.
💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера
Освобождение от НДС при УСН будет без уведомления, а ставки 5% и 7% – без заявления.
⏪ Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы
Предоплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между оплатой и отгрузкой в адрес клиента.
🔣 При реорганизации надо сдать ЕФС-1 с кодом «Переименование»
Если две компании объединились путем реорганизации в форме слияния, каждая из них должна сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала
Расходы организации по аренде авто в период нахождения работника в командировке облагаются НДФЛ и взносами.
🔄 ФНС обновила реестр малых и средних предприятий
В обновленном реестре содержатся сведения о 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса. Число компаний и ИП за год выросло на 254 тысячи.
❎ Минэкономразвития хочет полностью отказаться от плановых проверок бизнеса
Плановые проверки заменят профилактическими визитами, а число индикаторов риска для запуска проверки увеличат до 500.
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