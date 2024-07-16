Роструд: из основных работников в совместители можно перейти только через увольнение

Устроиться на работу по совместительству, не имея основной, нельзя. Даже если это временная работа на 0,5 ставки и позиционируется как подработка.

Пока не будет основной работы, такая подработка будет считаться основным местом работы.

Если через некоторое время после трудоустройства на такую подработку человек найдет себе полноценную работу на полный день, подработка станет совместительством.

Но перевод в совместительство надо оформить через увольнение-прием. Только через перевод это сделать нельзя.

Дело в том, что при заключении допсоглашения к трудовому договору у работодателя отсутствует основание для выдачи работнику на руки трудовой книжки, которая нужна для оформления по основному месту работы.

Такое разъяснение дает Роструд.

При этом перейти с совместительства в основные работники можно без увольнения через допсоглашение. Такое разъяснение давал Минтруд в письме от 17.05.2024 № 14-6/ООГ-3039. Как перевод совместителей в основные работники отразить в трудовой книжке, мы рассказывали тут.

Таким образом оформить перевод можно так:

из совместителей в основные – через перевод по допсоглашению или через увольнение;

из основных в совместители – только через увольнение.