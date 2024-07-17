Работодатель не обязан давать отпуск с последующим увольнением

Но работодатель не обязан эту просьбу выполнять.
Об этом сообщает Роструд в письме от 21.05.2024 № ПГ/09778-6-1.
Таким образом, работодатель вправе отказать работнику в предоставлении отпуска с последующим увольнением. В этом случае при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
Добавим, отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск. Пример смотрите тут.
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