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Отпуска

Работодатель не обязан давать отпуск с последующим увольнением

Если сотрудник надумал увольняться, он может попросить предоставить ему все его оставшиеся дни отпуска с последующим увольнением.

Но работодатель не обязан эту просьбу выполнять.

Об этом сообщает Роструд в письме от 21.05.2024 № ПГ/09778-6-1.

Таким образом, работодатель вправе отказать работнику в предоставлении отпуска с последующим увольнением. В этом случае при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск.

Добавим, отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск. Пример смотрите тут.

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