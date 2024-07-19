Объемы госзакупок сократились до 5,69 трлн рублей

В первой половине 2024 года объемы госзакупок упали с 6,02 до 5,69 трлн рублей. При этом число контрактов выросло с 1,9 до 1,93 млн, а средняя цена договора просела с 3,5 до 3,3 млн рублей.

Впервые закупки госкомпаний оказались меньше государственных. В первом квартале по 223-ФЗ заключили договоры на 2,21 трлн рублей, а по 44-ФЗ — на 2,4 трлн рублей. По причине санкционных рисков большая часть тендеров стала засекреченной. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Контур.Закупки».

По сравнению с 2023 годом закупки госкомпаний по 223-ФЗ сократились почти на четверть, а число торгов увеличилось на 6% — с 800 до 850 тыс. сделок. Средняя стоимость закупки упала на 27% — с 7,7 до 5,6 млн рублей.

В закупках по 44-ФЗ растет число несостоявшихся контрактов. Основные причины — несоответствие спроса и предложения в госзаказе, а также отсутствие конкуренции.