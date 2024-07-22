Россияне чаще принимают помощь в трудоустройстве от друзей и коллег

На свои силы в поиске новой работы полагаются 43% жителей страны, тогда как 37% прибегают к помощи друзей и знакомых.

37% россиян рассчитывают получить помощь в поиске работы от своих друзей и знакомых, на коллег надеются 26%, а 13% — на родителей и однокурсников.

Каждый десятый сотрудник при увольнении считает, что его руководитель сможет помочь с дальнейшим трудоустройством. При этом 43% полагаются только на свои силы при поиске нового места. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

К рекомендациям своего окружения чаще всего прислушиваются молодые люди до 24 лет.

Погрузитесь в HR-повестку вместе с Телеграм-каналом от «Клерка» HR Ди. Там специалисты по кадрам могут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.