Россияне чаще принимают помощь в трудоустройстве от друзей и коллег

37% россиян рассчитывают получить помощь в поиске работы от своих друзей и знакомых, на коллег надеются 26%, а 13% — на родителей и однокурсников.
Каждый десятый сотрудник при увольнении считает, что его руководитель сможет помочь с дальнейшим трудоустройством. При этом 43% полагаются только на свои силы при поиске нового места. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
К рекомендациям своего окружения чаще всего прислушиваются молодые люди до 24 лет.
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Комментарии1
остальные 90% более умные и точно знают, что от бывшего руководителя в новом трудоустройстве может быть только помеха! В самом лучшем случае - он никак в этом не будет принимать участия