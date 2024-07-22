Может ли работодатель вызвать сотрудника из отпуска

Работодатель имеет право попросить приехать на работу сотрудника, который ушел в оплачиваемый отпуск. Но сделать это можно только с согласия самого работника.
«День непосредственного отзыва с отдыха относится к рабочему времени независимо от того, в какое время суток сотрудник был вызван на работу. Этот день исключают из дней отдыха и оплачивают согласно отработанному времени», — сказано в телеграм-канале Роструда.
Оставшиеся дни отпуска сотрудник может использовать по своему усмотрению. Например, присоединить их к отдыху в следующем году или отгулять в течение этого рабочего года.
Если сотрудник отказывается вернуться из отпуска, работодатель не имеет права применять к нему санкции.
Из отпуска нельзя вызывать беременных, сотрудников до 18 лет, а также рабочих, которые трудятся на опасных и вредных производствах.
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