Роструд: какие последствия выплаты отпускных за день до отпуска

Если работодатель выплатил отпускные за отпуск по графику, например, за один день до его начала, работник вправе обратиться:
в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда (ГИТ), в том числе через Онлайнинспекцию.рф;
комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации);
прокуратуру;
суд.
При этом госинспектор труда не вправе выдавать работодателю обязательное к исполнению предписание по искам, принятым к рассмотрению судом, или вопросам, по которым есть решение суда.
Таким образом, подавая иск в суд, работник утрачивает возможность защиты своих трудовых прав обращением в ГИТ.
Согласно ст. 392 ТК, работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Но за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате зарплаты и других положенных выплат он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты.
Эти разъяснения дала на днях Онлайнинспекция.рф при Роструде.
Подробнее о том, как рассчитывать отпускные и в какие сроки их выплачивать, рассказываем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Сейчас курс стоит 4 290 рублей вместо
18 990 рублей. Успейте купить курс со скидкой!
Начать дискуссию