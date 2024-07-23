Роструд: какие последствия выплаты отпускных за день до отпуска

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК, оплатить отпуск должны не позднее чем за три дня до его начала.

Если работодатель выплатил отпускные за отпуск по графику, например, за один день до его начала, работник вправе обратиться:

в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда (ГИТ), в том числе через Онлайнинспекцию.рф;

комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации);

прокуратуру;

суд.

При этом госинспектор труда не вправе выдавать работодателю обязательное к исполнению предписание по искам, принятым к рассмотрению судом, или вопросам, по которым есть решение суда.

Таким образом, подавая иск в суд, работник утрачивает возможность защиты своих трудовых прав обращением в ГИТ.

Согласно ст. 392 ТК, работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Но за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате зарплаты и других положенных выплат он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты.

Эти разъяснения дала на днях Онлайнинспекция.рф при Роструде.