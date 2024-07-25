Какие сигналы заставляют кандидатов отказаться от офера

Соискатели не готовы работать с компанией, представитель которой уходит от ответа на вопросы о зарплате.

13% соискателей не собираются принимать предложение о трудоустройстве, если рекрутер не отвечает на вопросы о зарплате, предлагает работать по серой схеме или за сумму, ниже заявленной в вакансии.

Отсутствие оклада, оплата по KPI и размытые формулировки «доход без потолка» способны отпугнуть 8% кандидатов. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Еще 8% готовы отказаться от контракта, если увидят грубое и неуважительное отношение от представителя компании. 7% не примут офер после упоминаний о переработках и ненормированном рабочем графике. Раздражают личные вопросы о семье, детях и возрасте 6% соискателей.

Каждый двадцатый кандидат не верит обещаниям «золотых гор». Специалисты признались, что им не нравятся фразы «молодой, дружный коллектив», «мы — одна семья», а также вопросы в стиле: «Кем вы видите себя через 5 лет?».

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