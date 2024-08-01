Услуги застройщика при строительстве гостиницы с этого года облагаются НДС

С 01.01.2024 заработала норма НК, не позволяющая застройщикам применять льготу по НДС на свои услуги, если идет строительство помещений, предназначенных для временного проживания без права на постоянную регистрацию.

Речь идет о гостиницах, отелях, апартаментах, которые строят по договорам долевого участия (ДДУ). Это правило действует на объекты, разрешение на строительство которых получено после 01.01.2024.

Кстати, понятие «услуги застройщика» в НК не раскрыто.

В ДДУ указывают цену договора — то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства объекта.

Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-07-11/39952 пояснил, что для определения базы по НДС при строительстве апартаментов можно отражать суммы вознаграждения за услуги застройщика в договоре долевого участия либо в принятой застройщиком учетной политике, если в ДДУ такой информации нет.

Что касается налога на прибыль, то по целевому финансированию не учитывают ни доходы, ни расходы. Если идет оплата по ДДУ на счета эскроу, налога не будет.