Услуги застройщика при строительстве гостиницы с этого года облагаются НДС

Речь идет о гостиницах, отелях, апартаментах, которые строят по договорам долевого участия (ДДУ). Это правило действует на объекты, разрешение на строительство которых получено после 01.01.2024.
Кстати, понятие «услуги застройщика» в НК не раскрыто.
В ДДУ указывают цену договора — то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства объекта.
Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-07-11/39952 пояснил, что для определения базы по НДС при строительстве апартаментов можно отражать суммы вознаграждения за услуги застройщика в договоре долевого участия либо в принятой застройщиком учетной политике, если в ДДУ такой информации нет.
Что касается налога на прибыль, то по целевому финансированию не учитывают ни доходы, ни расходы. Если идет оплата по ДДУ на счета эскроу, налога не будет.
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