Сотрудники могут получить повышенные отпускные при увеличении оклада

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что при повышении окладов или тарифных ставок работодатели должны увеличить размер отпускных выплат, даже если за весь расчетный период зарплата была меньше. Об этом сказано в п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.

Согласно документу, отпускные выплаты увеличатся автоматически, если всем работникам в организации повысили оклады или тарифные ставки.

Коэффициент индексации рассчитывают по следующей формуле: новый оклад или тарифную ставку делят на старый размер оклада или ставки. Если оклад повысят с 50 до 55 тыс. рублей, коэффициент составит 1,1.

Например, отпуск начинается в июле 2024. Расчетный период охватывает июль 2023 года по июнь 2024 года. Повышение зарплаты в январе 2024 года означает, что заработок с июля по декабрь 2023 года умножается на коэффициент 1,1.

Это правило не действует, если: