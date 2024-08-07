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Отпускные

Сотрудники могут получить повышенные отпускные при увеличении оклада

Если работодатель повысил оклад всем сотрудникам, то отпускные также увеличатся. Даже если за расчетный период зарплата была меньше.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что при повышении окладов или тарифных ставок работодатели должны увеличить размер отпускных выплат, даже если за весь расчетный период зарплата была меньше. Об этом сказано в п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.

Согласно документу, отпускные выплаты увеличатся автоматически, если всем работникам в организации повысили оклады или тарифные ставки.

Коэффициент индексации рассчитывают по следующей формуле: новый оклад или тарифную ставку делят на старый размер оклада или ставки. Если оклад повысят с 50 до 55 тыс. рублей, коэффициент составит 1,1.

Например, отпуск начинается в июле 2024. Расчетный период охватывает июль 2023 года по июнь 2024 года. Повышение зарплаты в январе 2024 года означает, что заработок с июля по декабрь 2023 года умножается на коэффициент 1,1.

Это правило не действует, если:

  • повышение затронуло не всех сотрудников;

  • работодатель повысил только премии.

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