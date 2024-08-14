Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников

Они касаются субъектов ст. 7.1 федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ к их числу добавил:

лиц, занимающихся майнингом цифровых валют, в т. ч. участников майнинг-пула;

лиц, организующих деятельность майнинг пула;

исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда).

Аудиторские фирмы и аудиторы, которые ранее только информировали Росфинмониторинг о подозрительных операциях, тоже стали полноценными участниками антиотмывочной системы.

Уточнены обязанности нотариусов. Антиотмывочные процедуры они будут обязаны выполнять при совершении следующих нотариальных действий:

удостоверение сделок (виды будут определены Росфинмониторингом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой);

прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг;

совершение исполнительных надписей;

в связи с увеличением уставного капитала ООО во исполнение договора займа.

Нотариус сможет отказать в их совершении при наличии подозрений в отмывании преступных доходов.

Финразведка пояснила, что расширен и антиотмывочный функционал, выполняемый указанными лицами. По аналогии с финансовыми организациями они будут обязаны:

предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях, сделках и их участниках;

обновлять сведения, полученные при идентификации.

Помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закреплена возможность их направления в формате сообщений о подозрительной деятельности.

Клиентов указанных лиц 115-ФЗ теперь обязывает предоставлять информацию, необходимую им для выполнения требований антиотмывочного закона.

Новые правила вступают в силу с 19 августа 2024 года.

При этом положения, касающиеся исполнения адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) трастов, исполнительными органами личных фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами обновленных антиотмывочных требований будут применяться к ним с 30 декабря 2024 года.

Ранее мы писали, что филиалы иностранных банков полностью включены в национальную антиотмывочную систему.