Страховые пенсии будут назначать без заявлений

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут платить автоматически при достижении пенсионного возраста. Сейчас для назначения выплат нужно написать заявление.

Минтруд подготовил законопроект, по которому с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут назначать в проактивном режиме — без дополнительных заявлений. Достаточно только указать банковские реквизиты для перечисления выплат.

Кроме того, в стаже будут засчитаны «нестраховые периоды», которые появились у человека после назначения страховой пенсии. Например, когда женщины с инвалидностью ушли в отпуск по уходу за ребенком.

«Поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста и заранее информировать предпенсионеров о будущем размере пенсионных выплат», — сказал статс-секретарь-замминистра Андрей Пудов.

За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд отправит человеку сообщение со всей необходимой информацией — в личный кабинет на портале Госуслуг или по почте.