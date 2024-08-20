Суды: трудовой договор может считаться заключенным, даже если подписан другим лицом

Реальная ситуация: после проверки компании прокурор посчитал, что одного из сотрудников взяли на работу фиктивно. Он не мог сам подписывать трудовой договор и соглашения к нему, потому что в тот период был за границей. От имени сотрудника это делало другое лицо.
Прокурор обратился в суд, чтобы признать договор незаключенным и взыскать зарплату как неосновательное обогащение.
Все три судебные инстанции признали требования необоснованными. Они указали, что человек приступил к труду и выполнял обязанности дистанционно с ведома и по поручению работодателя. Зарплату получал за выполнение функций. То есть с ним установили факт трудовых отношений. Следовательно, договор с сотрудником заключен (определение 6-го КСОЮ от 01.08.2024 по делу № 88-17581/2024).
Хотя формально работник не может передать право подписи трудового договора другому лицу. На это указывал в том числе Минтруд.
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Комментарии2
однако)) странная ситуация, да и решение поражает
Почему решение поражает, все правильно. Человек трудился и работодатель ему платит деньги, подпись здесь очень вторична и вообще может не быть. Нарушение есть, но не в том, что человек необоснованную выгоду получал