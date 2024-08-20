Бухгалтер возмущается, что на нее взвалили воинский учет. А если штраф от военкомата, то на кого?

Реальная и очень распространенная ситуация: руководитель хочет возложить на бухгалтера ведение воинского учета и прописать ее ответственной в приказе.

При этом кадровика в компании нет. Ранее воинский учет не велся. Сейчас руководство хочет привести все в порядок, за прошлый год сделать приказ, план и оформить карточки по форме 10.

При этом в военкомат по прошлому году ничего подавать не планируется.

Если будет проверка военкомата, могут ли бухгалтера оштрафовать как лицо, ответственное за ведение воинского учета, или штраф будет на директора как на должностное лицо?

Активное обсуждение этой ситуации идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Пользователи подсказывают:

Если будет проверка военкомата, оштрафуют однозначно.

Не подписывайтесь под приказом задним числом, только с текущей даты. За все, что до того, отвечает директор.

За ведение воинского учета аутсорсеры берут доплату. Поэтому за увеличение нагрузки требуйте доплату .

Должен быть приказ об ответственном за ведение воинского учета. А организовать само его ведение должен руководитель.

Пользователь Iulia Iulia предлагает раскошелиться на отдельную должность ответственного:

Вопрос а на каком основании вы должны быть ответственным? Вы бухгалтер. За вас заплатили — вы проходили курсы, аттестат какой-то есть? Консультант оплачивается к примеру, Uарант? Пусть введет должность, обеспечит зп.

Приводят пример с аутсорсингом: если аутсорсер накосячил, то несет в суд договор, по которому вся ответственность на нем. Но штрафуют директора клиента. Пользователь пишет, что вообще не помнит случая, чтобы бухгалтера оштрафовали, штраф — только директору.

Пользователь Mary делится:

Из моей практики по участию в административных процессах (МЧС, ФМБА): за правонарушение наказывали юрлицо, директора и непосредственно сотрудника, на кого возлагали ответственность по приказу. То есть всегда было три протокола. Так что будьте готовы и просите выше заработную плату, чтобы она, в случае чего, штраф покрыть могла ).

Другой пользователь пишет: у нас на микропредприятии все делает бухгалтер, а отвечает за все директор: везде он прописан и расписывается.

В указанной ситуации бухгалтеру предлагают вести учет и без принятия ответственности: «вот все восстановите, приведете в порядок — потом подумаете, брать на себя ответственность или нет».