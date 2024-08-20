За год зарплаты студентов выросли на 24,6%

Чтобы решить проблему дефицита кадров, работодатели стали на 13% чаще размещать вакансии для студентов.

В июле 2024 года число вакансий с предложением стажировок для студентов выросло на 13,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Для таких стажеров зарплатные предложения увеличились на 24,6%.

Чаще всего работодатели ищут студентов, которые могут работать курьерами (41,4%), менеджерами по продажам (16,8%) и специалистами call-центров (15,5%). Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

«Работодатели сейчас все чаще обращаются к студентам как к потенциальным источникам для решения проблемы дефицита кадров. Студенты, обладая гибким графиком и стремлением к приобретению практического опыта, могут эффективно заполнить вакансии в различных секторах экономики», — сказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

На 15% стало больше вакансий для студентов, которые могут работать водителями на личном автомобиле. Предложения для молодых продавцов-консультантов выросли на 10,4%, для кассиров — на 10,2%.

Число вакансий для студентов увеличилось в два раза в Волгоградской области, на 71,9% стало больше предложений для жителей Ростовской области и на 65,8% в Пермском крае.

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