За подаренную квартиру надо отчитаться по форме 3-НДФЛ

К числу таких лиц относятся:
супруги;
родители, в том числе, усыновители;
дети, в том числе, усыновленные;
дедушки;
бабушки;
внуки;
полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.
Если даритель – не из этого списка, то нужно сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог.
Об этом сообщает ФНС в письме от 05.08.2024 № 11-1-05/0059@.
Доход от дарения квартиры для НДФЛ определяют так: по кадастровой стоимости на 1 января года, когда было дарение.
Кстати, суд может признать неблизких родственников близкими и тогда не придется платить НДФЛ с их подарка в виде квартиры. Например, близким родственником суд может признать прабабушку.
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