За подаренную квартиру надо отчитаться по форме 3-НДФЛ

Если вам подарили недвижимость, такой доход облагается НДФЛ. Но если даритель – член семьи или близкий родственник, налога не будет.

К числу таких лиц относятся:

супруги;

родители, в том числе, усыновители;

дети, в том числе, усыновленные;

дедушки;

бабушки;

внуки;

полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.

Если даритель – не из этого списка, то нужно сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог.

Об этом сообщает ФНС в письме от 05.08.2024 № 11-1-05/0059@.

Доход от дарения квартиры для НДФЛ определяют так: по кадастровой стоимости на 1 января года, когда было дарение.

Кстати, суд может признать неблизких родственников близкими и тогда не придется платить НДФЛ с их подарка в виде квартиры. Например, близким родственником суд может признать прабабушку.