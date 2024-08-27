Самозанятым могут запретить работать в сфере грузоперевозок

70% водителей перестанут работать в грузоперевозках, если будет принят законопроект о запрете привлекать самозанятых в этой сфере.

Ассоциация «Грузавтотранс» и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направили в Госдуму поправки к законопроекту «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом». Документ нацелен на обеспечение прозрачной логистики за счет создания цифрового реестра перевозчиков и цифровой системы «ГосЛог».

В частности, ОПИ просит депутатов запретить самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях с максимальной массой больше 3,5 тонн, а также уточнить порядок роботы водителей на машинах массой от 2,5 до 3,5 тонн. Подобный подход позволит прекратить использовать самозанятых в схемах по уклонению от уплаты налогов. Об этом пишут «Известия».

«Получилось так, что у нас действует мораторий на проверки, в силу которого такие нелегальные практики остаются безнаказанными. Поскольку ущерб для бюджета велик, отсюда и наши инициативы по наведению порядка, в том числе с помощью закона о "ГосЛоге"», — объяснил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Также агрегаторы, которые работают с перевозчиками, экспедиторами и фрахтовщиками, должны удалять коммерческие предложения от незарегистрированных в реестре компаний.

«Недобросовестные перевозчики выработали схемы сокращения издержек и снижения налоговых выплат. Они перешли на работу с самозанятыми, у которых нет бухгалтерии, контроля за режимом труда и отдыха, зато есть упрощенная система налогообложения», — сказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

В «Грузавтотрансе» считают, что для дальнобойщиков, которые лишатся работы, нужно сделать механизм адаптации. Если самозанятым запретят работать в грузоперевозках, то с рынка уйдет 70% водителей.

Согласно п. 13 ч. 1 ст. 2 Устава автомобильного транспорта, перевозками может заниматься только юридическое лицо или ИП, а не самозанятые.

За незаконные перевозки предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 14.1 КоАП в размере от 500 рублей до 2 тысяч.