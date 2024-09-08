Мошенники по-прежнему могут брать небольшие займы через скомпрометированные учетные записи на Госуслугах

При получении доступа к аккаунту на Госуслугах злоумышленники могут авторизоваться на сайтах различных МФО.
Небольшие по размеру займы могут быть выданы даже в том случае, если произойдет только авторизация через портал «Госуслуги», без предоставления каких-либо дополнительных данных.
Основной способ входа в личный кабинет на Госуслугах — код подтверждения из SMS-сообщения, который аферисты могут заполучить у пользователя под различными предлогами.
Эти разъяснения приводит телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» при МВД.
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