Мошенники по-прежнему могут брать небольшие займы через скомпрометированные учетные записи на Госуслугах

Основная цель, по которой мошенники стремятся скомпрометировать учетные записи граждан на портале Госуслуги, это оформление различных кредитных продуктов в микрофинансовых организациях (МФО) с помощью скомпрометированного личного кабинета пользователя.

При получении доступа к аккаунту на Госуслугах злоумышленники могут авторизоваться на сайтах различных МФО.

Небольшие по размеру займы могут быть выданы даже в том случае, если произойдет только авторизация через портал «Госуслуги», без предоставления каких-либо дополнительных данных.

Основной способ входа в личный кабинет на Госуслугах — код подтверждения из SMS-сообщения, который аферисты могут заполучить у пользователя под различными предлогами.

Эти разъяснения приводит телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» при МВД.