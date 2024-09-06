Половина россиян бесплатно выполняет дополнительные поручения руководства и не требует доплаты

Каждый пятый сотрудник позитивно относится к поручениям руководства. За дополнительную плату согласны выполнять дополнительные задания 19% сотрудников, а 51% делает это бесплатно.

51% россиян выполняют дополнительные поручения руководителей и не просят за это дополнительную плату.

За вознаграждение согласны увеличить нагрузку 19% сотрудников, а 26% ни при каких условиях не будут решать задачи, которые выходят за рамки их должностных обязанностей. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Есть в распоряжении «Клерка».

Чаще всего просьбы руководства бесплатно выполняют специалисты по маркетингу, рекламе и PR — 74%. Вознаграждение просят занятые в сфере производства, строительства и агропрома — 24%.

«В среднем россияне оценивают свой work-life balance на 2,95 баллов из 5. Практика показывает, что те, кто научился правильно планировать время, экономит треть жизни», — сказала руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

17% позитивно относятся к дополнительным поручениям руководителей, поскольку считают это возможностью для карьерного роста. Однако 40% негативно воспринимают поручения вне рамок должностных обязанностей.

Погрузитесь в HR-повестку вместе с телеграм-каналом от «Клерка» HR Ди. Там специалисты по кадрам могут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.