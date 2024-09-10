Как проверяют работодателей комиссии по борьбе с нелегальной занятостью

За 2023 год комиссия провела 550 заседаний и проверила около четырех тысяч работодателей.

Для борьбы с нелегальной занятостью Роструд и межведомственные комиссии запрашивают информацию о сотрудниках и работодателях у ФНС.

В первую очередь проверяющих интересуют работодатели, которые начислили за каждый месяц отчетного квартала суммы выплат, уменьшенные на величину базы по договорам ГПХ, ниже МРОТ не менее чем 10 физическим лицам в случаях, когда доля таких физических лиц превышает 10% от общего числа работников.

Налоговики поделятся информацией об организациях и ИП, которые в течение года привлекают от 10 самозанятых и больше трех месяцев платят им свыше 20 тыс. рублей.

В 2023 году провели 550 заседаний межведомственных комиссий, на которых рассмотрели около 4 тыс. работодателей. Общая сумма уточненных налоговых обязательств по результатам работы комиссий составила 298 млн рублей.

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