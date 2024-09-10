Как главбуху с ЭЦП отправлять отчетность на нескольких юрлиц без трудоустройства

Как наиболее удобно формализовать работу главбуха с ЭЦП для нескольких ООО без трудоустройства? Подходит ли статус самозанятого для простого отправления отчетности и или можно оформить доверенности на эту деятельность?
Какие есть варианты, дискуссия идет в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Практики обсуждают возможность работы в качестве самозанятого бухгалтера без трудового договора. Предлагают такие варианты:
оформить со всеми компаниями трудовой договор хотя бы на 0,25 ставки;
оформиться в качестве самозанятой и оказывать им услуги по договорам ГПХ;
оформить договор ГПХ от основного ООО на оказание бухуслуг остальным компаниям;
никак не оформляться, а просто сдавать отчетность по доверенности.
Ряд коллег закономерно выразил недоумение по поводу оформления доверенностей без статуса сотрудника.
А какой вариант, на ваш взгляд, наиболее оптимален? Делитесь в комментариях.
Кстати, коллеги сетуют, что бухгалтерам приходится за одну зарплату сдавать отчеты не только за свою, но и сторонние компании.
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