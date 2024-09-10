Как главбуху с ЭЦП отправлять отчетность на нескольких юрлиц без трудоустройства

Распространенная ситуация: бухгалтер оформлена в одной организации, а отчеты отправляет еще за несколько компаний, к которым она формально никакого отношения не имеет.

Как наиболее удобно формализовать работу главбуха с ЭЦП для нескольких ООО без трудоустройства? Подходит ли статус самозанятого для простого отправления отчетности и или можно оформить доверенности на эту деятельность?

Какие есть варианты, дискуссия идет в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Практики обсуждают возможность работы в качестве самозанятого бухгалтера без трудового договора. Предлагают такие варианты:

оформить со всеми компаниями трудовой договор хотя бы на 0,25 ставки;

оформиться в качестве самозанятой и оказывать им услуги по договорам ГПХ;

оформить договор ГПХ от основного ООО на оказание бухуслуг остальным компаниям;

никак не оформляться, а просто сдавать отчетность по доверенности.

Ряд коллег закономерно выразил недоумение по поводу оформления доверенностей без статуса сотрудника.

А какой вариант, на ваш взгляд, наиболее оптимален? Делитесь в комментариях.

Кстати, коллеги сетуют, что бухгалтерам приходится за одну зарплату сдавать отчеты не только за свою, но и сторонние компании.