Минтруд: что делать, если работодатель отказывается подписать заявление об увольнение по собственному

По ТК работник имеет право уволиться по собственному желанию, написав соответствующее заявление.
Чтобы заявление считалось поданным, оно должно быть зарегистрировано в организации. ТК не запрещает подавать его по почте — например, заказным письмом.
Работник может уведомить об увольнении даже в период своего отпуска или временной нетрудоспособности. И дата увольнения может совпадать с этими периодами.
После истечения срока предупреждения работник имеет право прекратить работу. Работодатель обязан выдать трудовую книжку и произвести окончательный расчет в последний день работы.
Работодатель не имеет права задерживать сотрудника независимо от причин — денежная задолженность, необходимость доделать начатую работу и прочее.
Все выплаты должны быть произведены в день увольнения, а если сотрудник не работал — на следующий день после его обращения за расчетом.
Такие разъяснения Минтруд дал в письме от 21.08.2024 № 14-6/ООГ-5035.
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