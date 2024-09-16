📲 Налоговая проверка идет по следам соцсетей

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ) обсуждают неправильное оформление трудовых отношений в парикмахерской по франшизе.

Участница делится опытом знакомого, который платил работникам как физлицам, ошибочно считая их самозанятыми. В итоге только трое из семи сотрудников имели такой статус, а остальные даже не оформляли необходимые чеки. Налоговая инспекция выявила несоответствия и потребовала представить отчисления и отчетность.

Коллеги считают, что в программе налоговиков сработал триггер, указывающий на наличие патента и потенциальных сотрудников и отсутствие отчислений от них. После чего инспекторы провели собственное расследование.

«Налоговая служба промониторила страницу салона в ВК и выяснила, что у них работают 5 парикмахеров и 2 администратора. Это просто, поскольку на странице есть функция выбора специалиста для записи», —делится информацией автор поста.

В ходе телефонного разговора налоговики сообщили, что если сдать отчетность — требования выставляться не будут, но будут проблемы с трудовой инспекцией. Тогда возникает вопрос, какие могут быть проблемы, если нет никаких жалоб в трудовую инспекцию.

Коллега делится личным опытом:

«Я однажды была в составе проверки по выявлению неоформленных работников. Если сами работники не подтверждают в письменной форме факт трудовых отношений, то доказывать это становится долго и муторно».

Другой читатель КУБа сообщает, что с помощью новой кнопки можно отследить текущее количество сотрудников, а не за весь период работы салона. Она также поделилась опытом успешных переговоров — когда с налоговиками смогли договориться о подаче актуальных данных текущего года, а также бонуса в виде посещения. А для самозанятых провели проверки за предыдущий период и уплатили налоги с пени. И как совет по остальным сотрудникам — оформить ГПХ.

Бухгалтеры высказывают надежду, что удастся решить вопрос без серьезных финансовых потерь и штрафов. А какой совет владельцу бизнеса дали бы вы?