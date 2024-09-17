👀 ФНС следит за отчетностью компаний по оплате импорта, даже если налога нет

Российская компания оплатила импорт товаров из Китая, но не подала расчеты о выплаченных иностранным организациям доходов, поскольку налогов не было. Вопрос, сдавать отчеты или рисковать блокировкой счетов.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ) автор поста делится, что получила уведомление из ФНС о непредставлении расчетов за 2022-2023 годы, несмотря на отсутствие налога. Компания занимается импортом товаров из Китая.

Коллеги обсуждают противоречивую информацию, поступающую от налоговых органов. Так, некоторые инспекторы настаивают на необходимости подачи отчета, даже если налог не был уплачен. Это вызывает недовольство собеседников и вопросы о правомерности таких требований.

Но большинство коллег утверждают, что подавать расчет не нужно, так как компания не является налоговым агентом.

Некоторые участники обсуждения, ссылаясь на свои практические соображения, советуют все же подать расчет, чтобы избежать дальнейших запросов.

Инициатор обсуждения добавила, что фирма импортирует товары и запоздала с отчетами за 2023 и 1 кв. 2024, полагая, что расчет все-таки представлять не нужно. В итоге получили требование на сдачу, хотя налога к уплате нет. И пришел штраф — 1000 руб. за просрочку.

В КУБе выразили мнение, что наличие штрафа могло быть связано с тем, что расчет был отправлен несвоевременно. А если бы не сдавали вообще — не было бы и штрафа.

В итоге коллеги советуют обжаловать штраф, ссылаясь на письма ФНС и Налоговый кодекс.

Ранее мы рассказывали, что налоговикам запретили необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль. Об этом сказано в письме ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

А ваш бизнес сталкивался с такой ситуацией? Делитесь в комментариях.