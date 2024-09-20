Уровень безработицы в ЦФО упал до минимума — 1,8%

Работодатели предлагают жителям Центрального федерального округа России высокие зарплаты, но персонала все равно не хватает.

В июле 2024 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) уровень безработицы снизился до минимальных значений — до 1,8%. В среднем по России этот показатель составляет 2,5%.

Самый высокий уровень безработицы на Юге — 4,7% и в Сибири — 2,9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Минимальная безработица связана с тем, что в Центральной России — высокая экономическая активность, развита инфраструктура, а также много образовательных учреждений, которые выпускают специалистов. Кроме того, в ЦФО проживает большинство россиян, а работодатели размещают на порядок больше вакансий. Однако персонала по-прежнему не хватает.

«На ЦФО приходится треть всех вакансий в стране. В округе их появляется больше, чем в среднем по России», — сказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В среднем в Центральной России платят 80 тыс. рублей в месяц, в Москве — 100 тыс. рублей, в Подмосковье — 79,7 тыс. Средний по стране показатель составляет 69,6 тыс. рублей.

Из-за высоких зарплат квалифицированные кадры переезжают из регионов в ЦФО, по этой причине на местах не хватает специалистов. Это усугубляет развитие экономики, вызывает рост цен за жилье и услуги в больших городах, а социальное неравенство растет.

В 2022 году власти запустили программу трудовой мобильности, чтобы специалисты из регионов с высокой безработицей смогли перебраться в города, где требуются их знания и навыки. По программе можно переехать в 14 субъектов РФ.

«Программа стимулирования мобильности работает в сочетании с механизмами организационного набора и вахтового метода. Важно использовать инструменты, чтобы мотивировать работников ехать в малонаселенные и малопривлекательные регионы, но одной такой меры недостаточно», — сказала доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

За участие в стимулировании найма государство дает работодателям субсидии. Сотруднику оплачивают переезд и обустройство на новом месте, предоставляют жилье для семьи и единовременную выплату.

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