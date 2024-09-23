Работодатель может перечислять части одной зарплаты в разные банки

Если заработная плата выплачивается дважды в месяц, но будет переводиться на разные банковские счета сотрудника, то это не будет нарушать трудовое законодательство.
Подобное разделение может быть полезным для сотрудников, которые хотят получать привилегии зарплатных клиентов сразу в двух банках. Для этого достаточно попросить работодателя разделить сумму вознаграждения и переводить эти части по разным реквизитам. Например, аванс отправится в один банк, а остальная заплата — в другой.
«Перевод заработной платы на разные банковские карты два раза в месяц не нарушает условие выплаты заработной платы, установленное нормой статьи 136 ТК», — сказал Роструд.
Специалисты на сайте Онлайнинспекция.рф сообщили, что важно соблюдать следующие условия:
наличие договора банковского счета;
согласие сторон трудового договора;
указание работником счета, на который работодатель будет перечислять заработную плату работника.
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