Работодатель может перечислять части одной зарплаты в разные банки

Чтобы получать привилегии зарплатного клиента сразу в нескольких банках, сотрудники могут попросить работодателя разделить их зарплату и переводить ее в разные кредитные организации.

Если заработная плата выплачивается дважды в месяц, но будет переводиться на разные банковские счета сотрудника, то это не будет нарушать трудовое законодательство.

Подобное разделение может быть полезным для сотрудников, которые хотят получать привилегии зарплатных клиентов сразу в двух банках. Для этого достаточно попросить работодателя разделить сумму вознаграждения и переводить эти части по разным реквизитам. Например, аванс отправится в один банк, а остальная заплата — в другой.

«Перевод заработной платы на разные банковские карты два раза в месяц не нарушает условие выплаты заработной платы, установленное нормой статьи 136 ТК», — сказал Роструд.

Специалисты на сайте Онлайнинспекция.рф сообщили, что важно соблюдать следующие условия:

наличие договора банковского счета;

согласие сторон трудового договора;

указание работником счета, на который работодатель будет перечислять заработную плату работника.