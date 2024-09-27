Госдума смягчит требования к найму несовершеннолетних

Работодатели смогут привлекать подростков к работе в период каникул, а также по выходным и праздникам.

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который позволит работодателям нанимать несовершеннолетних для работы в выходные и праздничные дни, а также во время каникул.

«Законопроектом предлагается предоставить работодателям возможность привлекать к труду несовершеннолетних, работающих в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в выходные дни (при их письменном согласии или при согласии его законного представителя)», — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, изменения позволят увеличить привлекательность трудоустройства несовершеннолетних для большинства работодателей, а также расширят возможности трудоустройства.

В последние несколько лет растет запрос несовершеннолетних на трудоустройство. В 2022 году через центры занятости работу нашли больше 570 тыс. подростков от 14 до 18 лет. В составе студенческих отрядов в 2023 году состоят больше 21 тыс. человек. Они ведут кружки, работают фотографами, аниматорами, собирают урожай, фасуют хлебобулочные изделия.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.