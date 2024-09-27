30% россиян не вникают в кадровые документы при заключении договора

Особое внимание кадровым документам уделяют специалисты старшего возраста и те, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц.

69% жителей страны внимательно изучают кадровые документы перед тем, как их подписать. Они игнорируют предложение HR-специалистов ознакомиться с информацией дома, поскольку у них мало времени.

Трое из 10 россиян привыкли пробегать взглядом текст и не вникать в детали договоров. Такие люди признались, что доверяют работодателям и уже привыкли видеть документы, оформленные по шаблону. Только один человек из 100 подписывает бумаги, совсем не заглядывая в них. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

Больше всего внимания кадровым документам уделяют специалисты с заработной платой свыше 100 тыс. рублей. 83% прочитывают все условия «от корки до корки». Такое поведение свойственно 77% сотрудников старше 45 лет и 60% участникам опроса моложе 34 лет.

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