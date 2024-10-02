IT-компания ABBYY назвала массовые увольнения сотрудников «трансформацией бизнеса»

Международная IT-корпорация ABBYY объяснила увольнения сотрудников «глобальной трансформацией бизнеса».

Изменения призваны укрепить позиции компании для будущего роста. Общее число уволенных специалистов представители ABBYY не раскрывают. Об этом пишет RB.RU.

«В рамках этого процесса мы реорганизовали ключевые операционные функции, многие из которых были сосредоточены в отдельных регионах, включая финансы, бухгалтерию, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки», — сказали в ABBYY.

Недавно мы писали, что 1 октября 2024 года IT-корпорация ABBYY одним днем уволила сотрудников из РФ. Они работали в зарубежных офисах.

Компания ABBYY занимается обработкой документов и технологиями распознавания текстов. В 2022 году корпорация покинула российский и белорусский рынки. До этого фирма сотрудничала в России со Сбером, Альфа-Банком, ФНС, Госдумой и ФГБУ «Федеральный центр тестирования».