Увеличение окладов не обязательно влечет перерасчет доплаты за дополнительную работу

Онлайнинспекцию.рф при Роструде спросили: работнику идет доплата в размере 50% от оклада отсутствующего сотрудника. С 1 сентября в организации произошло увеличение окладов. Нужно ли делать перерасчет доплаты в сторону увеличения?
По мнению ведомства, нужно. Но только если в допсоглашении о поручении дополнительной работы не указан конкретный размер доплаты за ее выполнение.
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