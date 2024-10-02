Увеличение окладов не обязательно влечет перерасчет доплаты за дополнительную работу

Онлайнинспекцию.рф при Роструде спросили: работнику идет доплата в размере 50% от оклада отсутствующего сотрудника. С 1 сентября в организации произошло увеличение окладов. Нужно ли делать перерасчет доплаты в сторону увеличения?

По мнению ведомства, нужно. Но только если в допсоглашении о поручении дополнительной работы не указан конкретный размер доплаты за ее выполнение.