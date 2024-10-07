НДФЛ с дивидендов считают отдельно от зарплаты, но в 2024 году налоговики все будут пересчитывать

Об этом напоминает Минфин в письмах от 18.09.2024 № 03-04-06/89196 и от 18.09.2024 № 03-04-06/89152.
Если дивиденды менее 5 млн рублей, то ставка по ним будет 13%, даже если в сумме с зарплатой доход превысил 5 млн рублей. Это правило касается налоговых агентов.
При этом по итогам года налоговики пересчитают налог от общего дохода и пришлют налоговое уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря.
Но в 2025 году правила по расчету НДФЛ с дохода «зарплата+дивиденды» изменится, предупреждает Минфин.
В 2025 году налоговики не будут суммировать зарплату и дивиденды, потому что шкала НДФЛ для этих налоговых баз будет разная.
Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – тут. Какие налоговые базы будут в 2025 году, мы разбирали здесь.
Правильно расчитывать НДФЛ в 2024 году научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок по налоговой реформе-2025 с изменениями по зарплате и НДФЛ. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
19 900 рублей.
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