НДФЛ с дивидендов считают отдельно от зарплаты, но в 2024 году налоговики все будут пересчитывать

Налоговые базы по зарплате и дивидендам в 2024 году налоговые агенты считают отдельно.

Об этом напоминает Минфин в письмах от 18.09.2024 № 03-04-06/89196 и от 18.09.2024 № 03-04-06/89152.

Если дивиденды менее 5 млн рублей, то ставка по ним будет 13%, даже если в сумме с зарплатой доход превысил 5 млн рублей. Это правило касается налоговых агентов.

При этом по итогам года налоговики пересчитают налог от общего дохода и пришлют налоговое уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря.

Но в 2025 году правила по расчету НДФЛ с дохода «зарплата+дивиденды» изменится, предупреждает Минфин.

В 2025 году налоговики не будут суммировать зарплату и дивиденды, потому что шкала НДФЛ для этих налоговых баз будет разная.

Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – тут. Какие налоговые базы будут в 2025 году, мы разбирали здесь.