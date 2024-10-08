Можно уволиться, будучи в отпуске без содержания: пример

ТК не содержит препятствий для подачи работником заявления об увольнении по собственному желанию в период отпуска без сохранения зарплаты.
Об этом сообщает Роструд в письме от 19.09.2024 № ПГ/18888-6-1.
Течение срока предупреждения об увольнении (14-дневая «отработка») начнется на следующий день после получения работодателем заявления об увольнении.
При этом нет запрета на увольнение во время отпуска без содержания, если увольнение будет по собственному желанию, а не по инициативе работодателя.
Пример
Сотрудник Иванов оформил отпуск без содержания с 01.09 по 31.10.
01.10 он направил работодателю заявление на увольнение. С 02.10 пошел срок предупреждения.
02.10 + 14 дней = 15.10 = последний рабочий день.
15.10 Иванова должны уволить, несмотря на то, что он все еще находится в отпуске без сохранения зарплаты.
Также при желании можно уволиться и во время больничного, пояснял Роструд в письме от 16.09.2024 №ПГ/17926-6-1.
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