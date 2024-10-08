Можно уволиться, будучи в отпуске без содержания: пример

Чтобы уволиться по собственному желанию, надо подать заявление – за 2 недели до желаемой даты. Подать это заявление можно, находясь в отпуске без оплаты.

ТК не содержит препятствий для подачи работником заявления об увольнении по собственному желанию в период отпуска без сохранения зарплаты.

Об этом сообщает Роструд в письме от 19.09.2024 № ПГ/18888-6-1.

Течение срока предупреждения об увольнении (14-дневая «отработка») начнется на следующий день после получения работодателем заявления об увольнении.

При этом нет запрета на увольнение во время отпуска без содержания, если увольнение будет по собственному желанию, а не по инициативе работодателя.

Пример Сотрудник Иванов оформил отпуск без содержания с 01.09 по 31.10. 01.10 он направил работодателю заявление на увольнение. С 02.10 пошел срок предупреждения. 02.10 + 14 дней = 15.10 = последний рабочий день. 15.10 Иванова должны уволить, несмотря на то, что он все еще находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Также при желании можно уволиться и во время больничного, пояснял Роструд в письме от 16.09.2024 №ПГ/17926-6-1.