Больше 24 тысяч человек нашли работу по программе субсидирования найма

С начала 2024 года свыше 2 тыс. компаний приняли на работу больше 24 тыс. сотрудников из новых регионов, ветеранов СВО и специалистов до 30 лет.

За трудоустройство каждого такого работника Социальный фонд платит субсидию, которая позволяет компенсировать часть расходов на выплату зарплаты. Об этом сказано на сайте СФР.

Размер выплат зависит от величины МРОТ и сумму страховых взносов в государственные небюджетные фонды. Средняя компенсация превышает 50 тыс. рублей на сотрудника.

Для получения субсидии компании нужно через портал «Работа в России» найти специалистов в центре занятости, затем подать заявление на сайте Соцфонда. Проверка организации и новых сотрудников занимает 10 дней. После чего средства переведут автоматически.

С начала года по программе субсидирования найма Социальный фонд перечислил работодателям больше 1,4 млрд рублей.