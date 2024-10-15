В 2025 году будет действовать новая версия закона о занятости населения

Компании смогут отправлять сотрудников на работу к другому работодателю. Информация о платформенной занятости будет отражена на портале «Работа России».

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенаторами законопроект, который затрагивает вопросы платформенной занятости. Документ будет регулировать все вопросы, связанные с взаимодействием сотрудников, которых с их согласия временно направляют к другим работодателям.

Законопроект очертит круг таких работодателей и определит требования к ним, в том числе наличие аккредитации, если это частное агентство занятости.

«Законопроектом предлагается в целях эффективной организации экономической деятельности и (или) производственного процесса допускать временное направление по соглашению о временном переводе работодателем, являющимся юридическим лицом, работников с их согласия к другому юридическому лицу, являющемуся аффилированным по отношению к направляющей стороне», — сказано в пояснительной записке.

Компании будут обязаны вносить на единую цифровую платформу «Работа России» сведения о временном направлении на работу сотрудников к другой стороне. Работодатель, который принимает такого работника, несет ответственность за его безопасность. Он должен соблюдать трудовой договор и положения по охране труда.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года, поскольку с этой даты утратит силу ст. 18.1 Закона о занятости от 19.04.1991 № 1032-1.