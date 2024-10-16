Каждому пятому руководителю не нужна обратная связь от сотрудников

Большинство сотрудников считают, что для продуктивной работы нужно наладить двустороннюю обратную связь с руководством.

21% сотрудников положительно реагируют на обратную связь от начальства — это позволяет лучше понимать, как выполнять работу. Только 8% россиян не хотят обсуждать с руководством свою работу, поскольку боятся услышать критику в своей адрес.

Большинство работников считают, что обратная связь должна быть двухсторонней. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

87% участников опроса уверены, что для построения доверительных отношений и эффективной коммуникации нужны встречи «один на один» с руководителем. Они позволяют сотрудникам оценить свои достижения, найти сферы для развития, личностного и профессионального роста. Начальству это помогает лучше понимать потребности трудового коллектива.

Обратную связь о работе своего руководителя дают 44% сотрудников, ничего не говорят 34%, а в каждой пятой компании такой подход не приветствуется.

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