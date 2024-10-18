В книгу учета движения трудовых книжек не нужно вносить информацию об электронных трудовых

Если сотрудник устраивается на работу с электронной трудовой книжкой, информацию об этом не нужно отражать в журнале по учету движения трудовых книжек.

Роструд объяснил, что в книгу учета движения трудовых книжек не нужно вписывать данные о приеме сотрудника на работу, если у него есть электронная трудовая.

В такую книгу вносят сведения только о бумажных документах. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

В журнале по учету движения трудовых книжек и вкладышей указывают трудовые, которые приняты от сотрудников при приеме на работу. Также там фиксируют операции, связанные с получением и расходованием бланков и вкладышей. Причем обязательно нужно указывать серию и номер каждого такого документа.

Книги должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя и печатью компании или ИП.