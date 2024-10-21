Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда для выработки дополнительных механизмов реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

В повестке – формирование кадровой потребности по целевой квоте с использованием ЕЦП «Работа России», обсуждение единых подходов к подсчету количества созданных рабочих мест в рамках «дорожных карт» регионов с наибольшим уровнем безработицы по методологии МОТ.

Прием в высшие и средние профессиональные учебные заведения на 2024/2025 учебный год практически завершен. Заказчиками целевого обучения было размещено на «Работе России» около 80 тысяч предложений – это порядка 173 тыс. учебных мест, в том числе 116 тыс. в учреждениях СПО и почти 57 тыс. – в вузах.

При этом в рамках активной заявительной кампании поступающими подано почти 229 тыс. заявок на целевое обучение, из которых 190 тыс. заявок – в вузы и 38 тыс. заявок – в учреждения среднего профобразования.

На «Работе России» создается единая централизованная система сбора кадровой потребности в стране. Это позволит видеть стопроцентную детализацию квоты работодателя, вести учет кадровой потребности по всем уровням образования, синхронизировать прогноз потребности экономики страны в кадрах и формирование контрольных цифр приема в вузы и колледжи, в том числе по целевому приему.

Абитуриентам данная мера позволит видеть действительно востребованные на рынке труда страны профессии.

Заявлено, что круг работодателей, которые получат право заключать целевые договоры, будет расширяться.

«Рынок труда – предмет совместного ведения Федерации и субъектов. Часть полномочий делегирована регионам. В связи с этим регионам необходимо четко отслеживать ситуацию на рынке труда, координировать вопросы целевого приема между сферами образования, промышленности, занятости и формировать кадровую потребность исходя из потребности экономики региона», – подчеркнула Голикова.

Кроме того, на заседании обсуждались единые подходы к подсчету количества созданных рабочих мест в рамках «дорожных карт» регионов с наибольшим уровнем безработицы по методологии МОТ. «Дорожные карты» до 2030 года были приняты в начале текущего года в 10 регионах: Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках, Забайкальском крае.

В рамках оценки реализации «дорожных карт» проводится мониторинг количества и качества рабочих мест, численности занятых, влияния создаваемых рабочих мест на реализацию инвестиционных проектов. Рабочие места представляются в разрезе видов экономической деятельности и в разрезе регионов. Мониторинг идет ежеквартально с помесячной детализацией.

По итогам заседания Роструду поручено доработать ЕЦП «Работа России» в части обеспечения создания единой централизованной системы сбора кадровой потребности в стране, а Минтруду совместно с Минобрнауки – сформировать единый справочник специальностей в связке с Общероссийским классификатором занятий.