Роструд: работодатели провели 1,2 млн самопроверок и сэкономили 25 млрд рублей

Федеральная служба по труду и занятости отчиталась о работе своего сервиса «Электронный инспектор».

Сервис «Электронный инспектор», доступный на портале «Онлайнинспекция.рф», провел более 1,2 млн самопроверок работодателей, помог выявить нарушения трудового законодательства, подсказал, как их устранить и тем самым избежать штрафов на сумму свыше 25 млрд рублей.

«Сервис “Электронный инспектор” уже давно стал важным инструментом и помощником для бизнеса, позволяя своевременно выявлять и устранять нарушения. Он позволяет не только снизить издержки работодателей, но главное — предупредить производственные риски и сохранить здоровье работников», — сообщил начальник Управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталий Лосев.

Сервис существует более 10 лет и является одним из самых востребованных. Главное преимущество самопроверки в том, что без штрафов и наказаний с помощью предлагаемых системой инструкций работодатель может сам устранить нарушения и обеспечить соблюдение трудового законодательства.

Самопроверка происходит с помощью интеллектуальных проверочных листов. После завершения проверки пользователи получают заключение о наличии или отсутствии нарушений, а также рекомендации по их устранению.

В настоящее время сервис охватывает 125 направлений, включая прием на работу, увольнение, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и вопросы оплаты труда.