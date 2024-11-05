При выборе ставки НДС 5% на УСН нельзя применять ставку 0% по услугам гостиниц

Если компания на УСН с 2025 года выбирает ставку 5% или 7%, то и за услуги гостиниц она будет платить 5% или 7%. Ставку 0% применять будет нельзя.
Об этом предупреждают налоговики.
Заявление о выборе пониженных ставок 5% и 7% подавать не надо, избранный способ инспекция увидит из декларации по НДС. При выборе пониженной ставки применять ее надо не меньше 3 лет подряд.
Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.
Добавим, что льготы по НДС по статье 149 НК применяются на УСН, даже если выбрана пониженная ставка.
Например, льгота будет у общепита на УСН, у образовательных НКО, при продаже земельных участков и т.д.
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