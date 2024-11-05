При выборе ставки НДС 5% на УСН нельзя применять ставку 0% по услугам гостиниц

Услуги гостиниц облагаются НДС по ставке 0%. Эта ставка действует для бизнеса на ОСНО, а с 2025 года – для бизнеса на УСН с доходами свыше 60 млн рублей при условии выбора общеустановленной ставки НДС.

Если компания на УСН с 2025 года выбирает ставку 5% или 7%, то и за услуги гостиниц она будет платить 5% или 7%. Ставку 0% применять будет нельзя.

Об этом предупреждают налоговики.

Заявление о выборе пониженных ставок 5% и 7% подавать не надо, избранный способ инспекция увидит из декларации по НДС. При выборе пониженной ставки применять ее надо не меньше 3 лет подряд.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.

Добавим, что льготы по НДС по статье 149 НК применяются на УСН, даже если выбрана пониженная ставка.

Например, льгота будет у общепита на УСН, у образовательных НКО, при продаже земельных участков и т.д.