💰 Аудитор: стоимость аудита упала ниже плинтуса

Аудиторам предлагают установить расценки в размере 4-4,5 тыс. рублей в час. Минимальная трудоемкость проведения проверки должна составлять не меньше 32-40 человеко-часов.
Такие предложения по ставке в несколько раз превышают тарифы, которые используют небольшие региональные фирмы. Обычно они работают за 1 тыс. рублей в час. Подробнее в нашей новости.
Специально для «Клерка» комментирует Елена Васильева, генеральный директор ООО «БК «Биллион»:
«Полностью поддерживаю. Стоимость аудита по непонятным причинам упала ниже плинтуса. А профессионализм аудиторов превышает профессионализм бухгалтеров. Если сомневаетесь — попробуйте получить аттестат аудитора! Потом поговорим.
Я как руководитель аудиторской компании повысила расценки до 6 000 в час. И ниже не опускаюсь. Считаю, малый бизнес не выживет на низких ставках. Ну или аудитору нужно спать и ездить в отпуск с ноутбуком!
А жизнь мимо проходит. Поэтому полностью поддерживаю инициативу. Я в бухучете 33 года, в аудите 19 лет».
А вы сколько платили аудитору крайний раз? Делитесь в комментариях.
Комментарии4
Очень спорное, неконструктивное и не профессиональное заявление про превышение профессионализма над бухгалтерами. Ставка 1000 руб./час вполне себе адекватная, а все, что выше, довольно слишком переоценено. Аудиторы давно берега потеряли, а рынок все расставил на место, добро пожаловать на землю!
Совершенно согласен с начальственным аудитором.
С такой средней зарплатой-непременно повышать ставку.
скорее с такой официальной средней зарплатой ))))