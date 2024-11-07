💰 Аудитор: стоимость аудита упала ниже плинтуса

Ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС) призвала бороться с демпингом на рынке аудиторских услуг и определить минимальную стоимость часа работы и продолжительность проверки.

Аудиторам предлагают установить расценки в размере 4-4,5 тыс. рублей в час. Минимальная трудоемкость проведения проверки должна составлять не меньше 32-40 человеко-часов.

Такие предложения по ставке в несколько раз превышают тарифы, которые используют небольшие региональные фирмы. Обычно они работают за 1 тыс. рублей в час. Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует Елена Васильева, генеральный директор ООО «БК «Биллион»:

«Полностью поддерживаю. Стоимость аудита по непонятным причинам упала ниже плинтуса. А профессионализм аудиторов превышает профессионализм бухгалтеров. Если сомневаетесь — попробуйте получить аттестат аудитора! Потом поговорим.

Я как руководитель аудиторской компании повысила расценки до 6 000 в час. И ниже не опускаюсь. Считаю, малый бизнес не выживет на низких ставках. Ну или аудитору нужно спать и ездить в отпуск с ноутбуком!

А жизнь мимо проходит. Поэтому полностью поддерживаю инициативу. Я в бухучете 33 года, в аудите 19 лет».

А вы сколько платили аудитору крайний раз? Делитесь в комментариях.