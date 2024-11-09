Сбер отчитался, сколько вернул денег пострадавшим от дропов

Всего с начала года банк помог россиянам уберечь от мошенников более 270 млрд рублей.

Сбер сотрудничает с другими кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные средства. Всего с начала года банк вернул гражданам более одного миллиарда рублей.

Злоумышленники ищут дропов в интернете, обещая им легкий заработок за обналичивание денег, а также за продажу персональных данных и банковских карт. В том числе в дропперство попадают обманным путем, часто даже не подозревая, что по сути стали соучастниками преступлений.

По словам зампредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова, Сберу известно около 200 дроп-сервисов, активно действующих в теневом сегменте интернета. Помимо этого, есть сотни более мелких групп и даже одиночек, которые под прикрытием бизнеса с криптовалютой выводят похищенные мошенниками деньги.

«Мы успешно проводим мероприятия по возврату денег клиентам со счетов дропов. Сбер сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем мы проактивно, то есть, не дожидаясь судебного решения, возвращаем клиенту деньги — сохраняя его время и нервы. Далее мы уже самостоятельно берем на себя судебные хлопоты. Благодаря четко отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками нам с начала года удалось вернуть россиянам со счетов дропов более одного миллиарда рублей. Отмечу, что всего за январь-октябрь мы предотвратили хищения на сумму более 270 млрд рублей», — поделился Кузнецов.

В настоящий момент в России большинство дропов — граждане до 24 лет. И дальше фиксируеся рост вовлечения молодежи, для которой характерен интерес к легкому заработку.

В будущем дропы могут столкнуться с органическими со стороны финансово-кредитных организаций, а в скором времени дропперство может стать уголовно наказуемым — в Правительство РФ направлен соответствующий законопроект.