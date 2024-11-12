Запись о приеме удаленщика вносят в трудовую книжку только по его желанию

Если сотрудника с бумажной трудовой книжкой принимают на основное место работы, то внесение записи о приеме – обязательно. Но по дистанционщикам – особое правило.

Мы провели викторину в Красном уголке бухгалтера на тему трудовых книжек дистанционщиков, и большинство коллег выбрали неверный вариант ответа.

Согласно статье 312.2 ТК, по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в его трудовую книжку при условии ее предоставления им.

Направить свою трудовую книжку работодателю дистанционщик может в том числе по почте заказным письмом с уведомлением.