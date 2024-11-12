Запись о приеме удаленщика вносят в трудовую книжку только по его желанию

Мы провели викторину в Красном уголке бухгалтера на тему трудовых книжек дистанционщиков, и большинство коллег выбрали неверный вариант ответа.
Согласно статье 312.2 ТК, по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в его трудовую книжку при условии ее предоставления им.
Направить свою трудовую книжку работодателю дистанционщик может в том числе по почте заказным письмом с уведомлением.
В 2024 году многие компании получили штрафы за неправильное оформление самозанятых, чтобы избежать проблем, бухгалтер должен хорошо разбираться в особенностях работы с разными группами работников: иностранными специалистами, внештатниками, удаленщиками и т. д. Все необходимые для этого знания вы получите на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Начать дискуссию