💡 Новые регномера СФР не внесли в ЕГРЮЛ. Утвердят новую справку для ЦЗН. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить

💰 Агентское вознаграждение маркеплейсу не уменьшает доход селлера на УСН

Для целей расчета налогов доходы принципалов не уменьшаются на сумму вознаграждений, уплачиваемых ими агентам (маркетплейсам).

🔢 В ЕГРЮЛ до сих пор нет новых регномеров в СФР

Если у действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномер ПФР и ФСС, то у недавно открытых компаний там нет вообще никакого номера – ни старого, ни нового.

📤 Один лимит уплаченных налогов для возмещения НДС действует все четыре квартала

Сумма этих прошлогодний налогов в текущем году каждый квартал сравнивается с суммой НДС к возмещению. Если лимита хватает, можно применять заявительный порядок возмещения.

🏨 Турналог не начисляют на частичную предоплату

Если клиент внес полную предоплату за проживание в гостинице, будет начислен туристический налог. Если предоплата частичная, то налога пока не будет.

🙎 Нельзя уволить по сокращению женщину, бывший муж которой не платит алименты

Увольнение одиноких матерей по инициативе работодателя не допускается. А одинокая мать в целях ТК – это не обязательно женщина с официальным статусом «мать-одиночка».

📄 Справку уволенным сотрудникам надо будет выдавать по новой форме

Меняется форма справки для пособия по безработице.