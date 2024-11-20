Клиентам банка БКФ начнут выплачивать страховку с 20 ноября

Почти 12 тысяч вкладчиков смогут получить страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 20 ноября 2024 года начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка БКФ.

Для оформления компенсации будет нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Там же можно узнать размер выплат.

«Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд рублей. Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить более 99% клиентов банка или 11,9 тыс. вкладчиков», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Если в банке хранилось больше 1,4 млн рублей или вклады не подлежали страхованию, то такие клиенты могут подать требование кредитора для возврата своих денег. Средства выплатят в ходе ликвидации банка.

15 ноября Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации. Такое решение регулятор принял из-за того, что банк БКФ нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ и допускал нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.